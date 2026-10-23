Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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23.10.2026 04:19:27
Airbnb scraps guest checkout chores such as cleaning
Under new rules, guests will no longer have to do tasks that cleaners would normally handle. Hosts can now only make "reasonable" requests, such as leaving dirty dishes in the sink and sorting trash from recycling.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Airbnb
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22.10.26
|Airbnb: Plattform verschärft Hausregeln für Vermieter, Gäste müssen kein Geschirr mehr spülen (Spiegel Online)
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22.10.26
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16.10.26
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09.10.26
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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