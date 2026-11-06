Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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06.11.2026 21:26:16
Airbnb Shares Climb 4% After Key Trading Signal
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06.11.26
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06.11.26
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06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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06.11.26
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06.11.26
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06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.