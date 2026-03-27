Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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27.03.2026 20:35:10
Airbnb Stock Falls As Inflation, Energy Costs Pressure Travel Outlook
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