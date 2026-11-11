Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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11.11.2026 14:00:02
Airbnb Stock is Soaring! Is it Too Late to Buy?
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Nachrichten zu Airbnb
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11.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
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11.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.