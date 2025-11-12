Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
12.11.2025 22:05:00
Airbnb Testing Option for Guests to Order Instacart Supplies Ahead of Their Stay
If you don't want to haul your own groceries to your next Airbnb, this could be for you.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Airbnb-Aktie wenig bewegt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch (finanzen.at)
|
07.11.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.10.25
|Italy considers increasing taxes on Airbnb-style rentals (Financial Times)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Airbnb verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)