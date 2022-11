AirBnB trotz starker Zahlen für viertes Quartal vorsichtig

Bangalore (Reuters) - Trotz eines überraschend starken Umsatz- und Gewinnsprungs bleiben die Ziele von AirBnB für das vierte Quartal hinter den Markterwartungen zurück.

Der Umsatz werde wohl zwischen 1,8 und 1,88 Milliarden Dollar liegen, teilte der Zimmervermittler am Dienstag mit. Der Mittelwert daraus liegt unter den bisherigen Analystenprognosen von 1,85 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen warnte vor einer Abkühlung der Nachfrage, nachdem in den vergangenen Monaten mehr als 100 Millionen Übernachtungen über die Plattform gebucht wurden - so viel wie noch nie in einem dritten Quartal. Außerdem belaste der starke Dollar die Bilanz. AirBnB erwirtschaftet etwa die Hälfte seinen Umsatzes außerhalb der USA.

Im abgelaufenen Quartal steigerte AirBnB den Umsatz um fast 29 Prozent auf 2,88 Milliarden Dollar. Der Reingewinn legte 45,6 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar zu.

