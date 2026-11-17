Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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17.11.2026 23:00:02
Airbnb vs. Booking: Quarterly Revenue Scale and Historical Growth
Airbnb (NASDAQ:ABNB) primarily generates its revenue by managing a global digital marketplace that connects individual property hosts offering private rooms, primary residences, and vacation homes with travelers seeking unique lodging experiences, custom local activities, and tailored vacation rentals worldwide.
It recently entered an exclusive property booking partnership integrating over one million listings into the American Express platform, and it formally introduced updated operational policies restricting hosts from assigning specific professional checkout chores to visiting guests.
Booking (NASDAQ:BKNG) functions as a global provider of digital travel and dining reservations, earning revenue through a diverse portfolio of consumer platforms that offer extensive accommodation bookings, airline tickets, rental cars, vacation packages, cruise itineraries, and online restaurant reservations across international markets.
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Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|164,32
|0,10%
|Booking Holdings
|141,60
|0,96%
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