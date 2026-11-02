Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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02.11.2026 20:00:01
Airbnb vs. Chewy: Comparing Revenue Stability and Seasonal Fluctuations
Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB) primarily generates its revenue by operating a global digital marketplace that directly connects independent hosts offering a wide variety of accommodations and unique local experiences with guests seeking temporary lodging options across the globe.
It recently introduced new artificial intelligence tools designed for dynamic property pricing while updating its global house rules policy and launching an exclusive travel booking partnership directly with American Express.
Chewy Inc. (NYSE:CHWY) primarily earns its revenue by functioning as an online retail enterprise that provides essential pet food, prescribed medications, and general health and wellness supplies to domestic companion owners across the United States.
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Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
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|4,32%
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