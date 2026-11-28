Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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28.11.2026 19:40:02
Airbnb vs. Chewy: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and Chewy (NYSE:CHWY) requires weighing high-margin travel services against the reliable, recurring demand of the pet care industry. Both companies offer unique ways to play consumer spending trends.
Airbnb operates a peer-to-peer rental network that has redefined global lodging by connecting millions of hosts with travelers. Chewy serves as a dedicated e-commerce hub for pet parents, emphasizing recurring sales through its subscription-based services and comprehensive healthcare offerings.
Airbnb remains a dominant force among travel and tourism stocks, benefiting from a network that includes over 5 million hosts. The company facilitates more than 9 million active listings across 220 countries and regions. By focusing on a marketplace model rather than owning properties, the company maintains an asset-light strategy that supports high profitability and broad geographic reach.
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