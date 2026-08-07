Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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07.08.2026 21:55:38
Airbnb vs. Coca-Cola: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors choosing between high-growth travel disruptors and steady dividend payers face a classic dilemma. Comparing Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) and Coca-Cola Co (NYSE:KO) helps determine which business model fits your specific financial goals.Airbnb thrives as a platform for unique stays, while Coca-Cola dominates the essential beverage space. Both companies have shifted toward asset-light models to improve efficiency. This comparison examines whether the travel platform's expansion potential outweighs the beverage giant's defensive reliability.Airbnb connects more than 5 million hosts with travelers in over 220 countries and regions, offering everything from single rooms to unique castles. The company manages a two-sided marketplace within the consumer discretionary stocks space where hosts provide the inventory, allowing the platform to scale without owning real estate. Recent efforts focus on a Co-Host Network and expanding active listings to capture more of the global travel market, providing deeper integration for managers who assist property owners.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Airbnb
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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07.08.26
|Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|154,02
|17,18%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|27 320,00
|-0,29%
|Coca-Cola Co.
|75,27
|0,11%
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