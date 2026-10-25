Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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25.10.2026 18:47:04
Airbnb vs. Coupang: Cyclical Volatility vs. Steady Scale in Revenue
Airbnb (NASDAQ:ABNB) manages a global digital lodging marketplace that operates by seamlessly connecting independent property hosts offering short-term private rooms, primary residences, and vacation homes with travelers seeking unique temporary stays and localized experiences.
Airbnb recently integrated its extensive inventory of property listings directly into the American Express travel booking system, and it introduced new social networking features alongside advanced artificial intelligence search tools.
Coupang (NYSE:CPNG) operates a diverse retail business that provides direct e-commerce shopping, specialized fresh grocery delivery, online video streaming, luxury fashion marketplaces, financial technology activities, and rapid restaurant food ordering services to its international customer base.
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Analysen zu Airbnb
Aktien in diesem Artikel
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