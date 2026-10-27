Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

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27.10.2026 06:26:42

Airbnb vs. Coupang: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

As digital platforms reshape global consumption, investors often weigh high-margin services against capital-intensive retail. Deciding between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and Coupang (NYSE:CPNG) requires balancing global reach against regional logistics dominance.

Airbnb connects hosts and travelers worldwide through a capital-light marketplace, while Coupang operates a massive end-to-end delivery network across South Korea and Taiwan. Both companies lead their respective niches but face vastly different operational hurdles. This comparison evaluates their growth, profitability, and risk profiles to help you determine which stock fits your strategy.

Airbnb operates a global marketplace that connects more than 5.5 million hosts with travelers seeking unique accommodations and experiences. As detailed in its latest annual report, filed for the fiscal year ended December 31, 2025, the company utilizes a capital-light model that scales rapidly across 220 countries and regions. Recent initiatives like the Co-Host Network and redesigned service offerings aim to attract more inventory and enhance guest satisfaction.

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