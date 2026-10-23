Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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23.10.2026 03:15:02
Airbnb vs. DoorDash: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors choosing between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and DoorDash (NASDAQ:DASH) must weigh global travel dominance against the rapid expansion of local delivery services as both companies mature into profitable enterprises.
Airbnb connects travelers with unique stays and experiences worldwide, while DoorDash facilitates the delivery of food, groceries, and retail goods. Although they operate in different industries, both rely on massive network effects and are prominent names among consumer discretionary stocks today.
Airbnb operates a global marketplace for stays and travel experiences, serving hosts and guests in more than 220 countries and regions. The company generates a significant portion of its business from outside the United States, with approximately 61% of revenue coming from international listings in its latest annual report. Its strategy focuses on expanding the number of high-quality hosts and improving the user experience for travelers, often competing with established travel sites such as Booking Holdings and Expedia Group.
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