ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
06.08.2026 02:21:01
Airbnb vs. e.l.f. Beauty: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors often weigh established tech platforms against high-growth retail brands when building portfolios. Comparing Airbnb (NASDAQ:ABNB) and e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) helps clarify which growth path fits your personal strategy.Airbnb dominates the short-term rental market by connecting millions of hosts and guests through its asset-light platform. Meanwhile, e.l.f. Beauty provides affordable, high-quality cosmetics to a loyal consumer base. Both companies are navigating shifting consumer behavior, making it essential to closely examine their financials and risk profiles.Airbnb operates a massive online marketplace that facilitates stays and experiences across more than 220 countries and regions. The company does not own the properties listed, which allows it to scale quickly without the heavy capital costs of traditional hotel chains. In its most recent year, nearly 61% of revenue came from listings outside the United States, showcasing its deep international penetration.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
27.04.26
|Ausblick: ÅF AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.