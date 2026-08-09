Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
10.08.2026 01:55:01
Airbnb vs. McDonald's: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
As global travel trends evolve and consumer spending remains in focus, choosing between a high-growth disruptor like Airbnb (NASDAQ:ABNB) and a defensive staple like McDonald's (NYSE:MCD) is a difficult decision.Airbnb represents the modern shift toward experiential travel through its decentralized platform of millions of hosts. McDonald's provides a time-tested business model built on real estate and franchising, offering a different level of stability for investors.Airbnb operates as a global marketplace within the travel and tourism stocks category, connecting over 5 million hosts with guests seeking unique stays. The company avoids the heavy costs of owning property by relying on its host network and third-party infrastructure from providers such as Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnb
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|153,00
|-0,66%