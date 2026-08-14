MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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14.08.2026 19:45:29
Airbnb vs. MercadoLibre: Evaluating Revenue Trajectories Between These Consumer Companies
Airbnb (NASDAQ:ABNB) primarily manages a global digital marketplace that effectively connects independent hosts offering unique local accommodations with international travelers looking to book short-term vacation rentals or distinct private rooms.While introducing its new Summer Release to expand third-party travel support services and simultaneously integrating diverse boutique hotel listings across multiple regions, it reported a 21% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.MercadoLibre (NASDAQ:MELI) primarily operates an automated digital commerce platform and a comprehensive financial technology system that allows various businesses and private individuals to list merchandise, finalize retail sales, and securely process online digital payments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Airbnb
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14.08.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.