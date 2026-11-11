MercadoLibre Aktie

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WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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12.11.2026 00:00:02

Airbnb vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

Choosing between a global travel leader and a Latin American commerce giant requires balancing high growth against established profitability. Which path is right for your portfolio between Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB) and MercadoLibre Inc. (NASDAQ:MELI)?

Airbnb provides a unique global platform for alternative accommodations, while MercadoLibre operates an expansive ecosystem of e-commerce, fintech, and logistics services across Latin America. Both companies benefit from the digital shift in consumer spending, but they navigate very different competitive landscapes and regional economic conditions as they head toward 2027.

Airbnb connects over 5 million hosts with guests seeking unique stays and experiences in over 220 countries, as detailed in its latest annual report for FY 2025. Its two-sided platform offers hosts tools like integrated payments and protection through AirCover, while providing guests with AI-powered search and personalization features. By maintaining a marketplace rather than owning properties, the company stays lean while expanding its presence among travel and tourism stocks.

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Airbnb 163,78 0,28% Airbnb
MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 21 010,00 -0,05% MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
MercadoLibre Inc 1 332,20 -2,16% MercadoLibre Inc

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