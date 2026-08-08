MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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08.08.2026 17:05:01
Airbnb vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors seeking growth often weigh established global leaders against regional powerhouses. Choosing between Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) and MercadoLibre Inc (NASDAQ:MELI) requires balancing a global travel platform against a Latin American commerce and fintech ecosystem.Airbnb thrives on the experience economy by connecting hosts and travelers globally without owning physical real estate. MercadoLibre operates as a dominant player in Latin America, combining a retail marketplace with a sophisticated digital payments wing. Both companies benefit from shifts toward digital services, making them frequent candidates for growth-oriented portfolios.Airbnb operates a global marketplace for stays and experiences, leveraging a network of over 9 million active listings. The company generates revenue by connecting hosts and guests in more than 220 countries and regions. International diversification is a significant strength, with approximately 61% of revenue coming from listings outside the United States as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07.08.26
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07.08.26
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07.08.26
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07.08.26
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.