Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
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12.08.2026 15:25:51
Airbnb vs. Opendoor Technologies: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
The housing and travel sectors are evolving as digital platforms redefine how we stay and where we live. Investors must decide between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN) for 2026.Airbnb operates a capital-light marketplace for short-term rentals, while Opendoor utilizes an iBuying model to purchase and resell homes directly. Both companies aim to modernize the industry through technology, yet they face very different financial trajectories and market cycles in the current economic environment.Airbnb connects property owners with travelers seeking unique stays or experiences. The company operates a global marketplace that spans over 220 countries and regions. Approximately 61% of its revenue was generated outside the United States in the most recent fiscal year. It maintains key commercial relationships with third-party community support providers and uses mobile app integrations to drive traffic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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19.02.26
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Analysen zu Opendoor Technologies Inc
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