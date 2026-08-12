Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 15:25:51

Airbnb vs. Opendoor Technologies: Which Stock Is a Better Buy in 2026?

The housing and travel sectors are evolving as digital platforms redefine how we stay and where we live. Investors must decide between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN) for 2026.Airbnb operates a capital-light marketplace for short-term rentals, while Opendoor utilizes an iBuying model to purchase and resell homes directly. Both companies aim to modernize the industry through technology, yet they face very different financial trajectories and market cycles in the current economic environment.Airbnb connects property owners with travelers seeking unique stays or experiences. The company operates a global marketplace that spans over 220 countries and regions. Approximately 61% of its revenue was generated outside the United States in the most recent fiscal year. It maintains key commercial relationships with third-party community support providers and uses mobile app integrations to drive traffic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Opendoor Technologies Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 160,46 2,56% Airbnb
Opendoor Technologies Inc 3,14 4,26% Opendoor Technologies Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen