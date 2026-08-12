PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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12.08.2026 15:55:32

Airbnb vs. PepsiCo: Which Stock Is a Better Buy in 2026?

Should you prioritize the high-growth potential of the digital travel economy or the steady dividends of a global snack titan? Investors choosing between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are weighing two very different paths to wealth.Airbnb operates a massive online marketplace for stays and local experiences, while PepsiCo produces iconic food and beverage brands found in almost every pantry. Comparing these two giants helps you decide if you prefer a lean, tech-driven platform or a diversified consumer manufacturing powerhouse with a long history of dividends.Airbnb operates as a leader among consumer discretionary stocks by providing a global marketplace for stays and local experiences. The company connects over five million hosts with guests while utilizing infrastructure from Amazon and Alphabet to run its platform. It also manages complex payment integrations to support transactions in approximately 50 different currencies worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Airbnb 160,46 2,56% Airbnb
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 12 240,00 0,49% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 121,86 1,36% PepsiCo Inc.

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