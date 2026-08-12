PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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12.08.2026 15:55:32
Airbnb vs. PepsiCo: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you prioritize the high-growth potential of the digital travel economy or the steady dividends of a global snack titan? Investors choosing between Airbnb (NASDAQ:ABNB) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are weighing two very different paths to wealth.Airbnb operates a massive online marketplace for stays and local experiences, while PepsiCo produces iconic food and beverage brands found in almost every pantry. Comparing these two giants helps you decide if you prefer a lean, tech-driven platform or a diversified consumer manufacturing powerhouse with a long history of dividends.Airbnb operates as a leader among consumer discretionary stocks by providing a global marketplace for stays and local experiences. The company connects over five million hosts with guests while utilizing infrastructure from Amazon and Alphabet to run its platform. It also manages complex payment integrations to support transactions in approximately 50 different currencies worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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06.08.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.07.26
|Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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09.07.26
|Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|160,46
|2,56%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 240,00
|0,49%
|PepsiCo Inc.
|121,86
|1,36%
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