Airboss of America: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Airboss of America hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Airboss of America mit einem Umsatz von insgesamt 145,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at