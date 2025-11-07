Airboss of America stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Airboss of America präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,15 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent auf 138,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at