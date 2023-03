Airboss of America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Airboss of America hat am 09.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,450 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 117,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 52,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airboss of America 249,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 0,450 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airboss of America 1,67 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,69 Prozent auf 477,16 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 586,86 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,047 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 470,63 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at