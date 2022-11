Airboss of America vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Airboss of America hat sich am 09.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,440 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,56 Prozent auf 104,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 112,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at