Airboss of America vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Airboss of America hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,39 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Airboss of America 147,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,450 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 573,17 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 530,21 Millionen CAD umgesetzt.
