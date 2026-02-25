Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
25.02.2026 14:31:00
Airbus: China will laut Friedrich Merz bis zu 120 Flugzeuge bestellen
Bei seinem Besuch in China wirbt Kanzler Merz für mehr Importe der Gastgeber aus Europa. Nach einem Treffen mit Präsident Xi Jinping ist nun unter anderem die Rede von einem Flugzeug-Deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
