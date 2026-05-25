Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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25.05.2026 11:25:00

Airbus: Qantas muss auf Ultra-Langstreckenflieger A350 bis 2027 warten

Die Maschinen sollen nonstop von Sydney nach London und New York fliegen: Qantas hatte 2022 bei Airbus zwölf angepasste Flugzeuge vom Typ A350 bestellt – und muss auf diese nun noch länger warten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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