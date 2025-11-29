Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 14:10:00
Airbus A320-Check: Kaum Auswirkungen auf den Flugverkehr
Trotz eines unerwartet nötigen Software-Updates bei vielen Airbus A320-Maschinen bleibt der Flugverkehr stabil. Vereinzelt kann es zu Verspätungen kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
