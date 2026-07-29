FLIGHT HOLDINGS Aktie

FLIGHT HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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29.07.2026 06:51:47

Airbus A350 jet flies 24 hours nonstop from Australia to France in record-breaking flight

Airbus said the aircraft remained in the air for 24 hours and 24 minutes, covering 23,075 km without stoppingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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