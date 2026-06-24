Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Behörde greift ein
|
24.06.2026 11:01:00
Airbus A380: EASA reagiert auf entdeckte Risse in Flügelstruktur - Aktie tiefer
Die entdeckten Risse in den bestimmten Strukturteilen der Flügel könnten die Stabilität der Tragflächen beeinträchtigen, hieß es weiter. Um diesem möglichen Sicherheitsrisiko zu begegnen, erachte Airbus eine zusätzliche, detaillierte Inspektion für nötig. Laut dem Branchenportal "Aerospace Global News" werden 15 der 16 Jets von der arabischen Emirates betrieben, die andere Maschine von der australischen Qantas. Emirates hat weltweit die mit Abstand größte A380-Flotte.
Airbus hat den Bau des Riesenfliegers mangels neuer Bestellungen im Jahr 2021 eingestellt. Die Lufthansa hatte ihre Maschinen des Typs während der Corona-Krise eingemottet. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erachtete einen erneuten Einsatz damals zeitweise als unrealistisch, nahm die verbliebenen Maschinen wegen der starken Passagiernachfrage letztlich aber wieder in Betrieb.
Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA dennoch 0,23 Prozent auf 192,88 Euro.
KÖLN/TOULOUSE (dpa-AFX) -
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
11:01
|Airbus A380: EASA reagiert auf entdeckte Risse in Flügelstruktur - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
09:30
|Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04:21
|Airbus: 16 Flugzeuge vom Typ A380 der Emirates und von Qantas müssen wegen Rissen am Boden bleiben (Spiegel Online)
|
23.06.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,92
|0,34%
|Qantas Airways Ltd (spons. ADRs)
|35,17
|-1,13%
|Qantas Airways Ltd.
|6,15
|1,00%