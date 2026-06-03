Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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03.06.2026 08:05:00

Airbus absolviert Erstflug mit Ultra-Langstreckenjet A350-1000ULR

Airbus hat eine Ultra-Langstreckenversion des A350-1000 getestet. Das Flugzeug soll die Strecke zwischen dem australischen Sydney und London Nonstop fliegen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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