Airbus-Aktie -20%: JPMorgan senkt Daumen

Papiere von Airbus sind am Mittwoch im Zuge der Coronavirus-Krise in der Spitze bis auf 50,00 Euro abgerutscht (via XETRA). Aktuell gibt die Aktie 20,61 Prozent auf 50,06 Euro nach. Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan nahm seine Empfehlung für die Papiere des Flugzeugbauers in einer negativen Branchenstudie zurück und stampfte sein Kursziel auf 68 Euro ein.

Perry sieht aktuell den schärfsten Rückgang des Flugverkehrs in der Geschichte. Airbus sei zwar besser dran als der Konkurrent Boeing, die obendrein mit den Problemen mit der 737-Max zu kämpfen hätten. Gleichwohl dürften Auslieferungen, Gewinne und Barmittelzuflüsse von Airbus in den kommenden Jahren deutlich unter den bisherigen Erwartungen liegen, so Perry. Es sei obendrein möglich, dass die Dividende für 2019 gestrichen werde.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)