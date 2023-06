Airbus-Aktie: Airbus zeichnet erste Deals schon vor Luftfahrtmesse in Le Bourget

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus macht kurz vor dem Beginn der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris Hoffnung auf Geschäfte wie vor der Corona-Pandemie.

Bei der Show komme die Begeisterung aus den guten alten Zeiten zurück, sagte Airbus -Chef Guillaume Faury am Freitagabend vor Journalisten in Paris. Verkaufschef Christian Scherer kündigte für die Messe Kundenaufträge für Großraumjets an. Schon kurz vor der Messe habe Airbus Bestellungen über 60 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo und 10 Großraumjets vom Typ A350 hereingeholt. Die Käufer würden noch nicht auf der Messe bekanntgeben, die Bestellungen gingen aber noch im Juni ins Auftragsbuch ein.

Konzernchef Faury sieht für seine Branche derzeit zwei große Herausforderungen: die Ausweitung der Flugzeugproduktion und die Dekarbonisierung des Luftverkehrs. Derzeit bremsten Engpässe in der Lieferkette den Ausbau der Produktion. "Es gibt eine große Lücke zwischen Nachfrage und Angebot", sagte Faury und verwies auf die prall gefüllten Auftragsbücher des Konzerns. Airbus wolle die Produktion deshalb deutlich ausweiten. Dennoch dürfte der Abstand zwischen Nachfrage und Angebot nach seiner Einschätzung noch mehrere Jahre lang bestehen bleiben.

An diesem Montag (19. Juni) beginnt die Paris Air Show am Flughafen Le Bourget. Die Messe wechselt sich normalerweise jährlich mit der Farnborough Airshow südwestlich von London ab. 2021 war die Paris Air Show wegen der Corona-Krise ausgefallen.

/stw/ngu

PARIS (dpa-AFX)