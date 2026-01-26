Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Viele Krisen
|
26.01.2026 11:28:39
Airbus-Aktie am DAX-Ende - Medienberichte drücken den Kurs
Sie schlossen damit eine Kurslücke im Chart vom starken Jahresanfang und sind zurück an ihrer 50-Tage-Linie. Inzwischen verliert die Airbus-Aktie via XETRA 1,40 Prozent auf 203,80 Euro und gehört damit weiterhin zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex.
Als Stimmungsdämpfer sahen Börsianer einen internen Brief des Managements an die Mitarbeiter, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Demnach sei der Jahresauftakt geprägt von einer beispiellosen Anzahl von Krisen und beunruhigenden geopolitischen Entwicklungen.
Derweil konkurrieren Rheinmetall zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB laut dem "Handelsblatt" gegen Airbus SE um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen, hieß es in der Zeitung unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Analysen zu Airbus SE
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
