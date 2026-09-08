Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Monatsbilanz
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08.09.2026 07:21:40
Airbus-Aktie: Auslieferungen und Neuaufträge halten die Dynamik
Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.
DJG/brb/uxd
DOW JONES
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Bildquelle: Airbus
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