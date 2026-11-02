Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Bundeswehr-Hubschrauber
|
02.11.2026 16:16:39
Airbus-Aktie dennoch fester: Probleme mit Bordkanonenmunition bremsen H145
Probleme und Verzögerungen seien bekannt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. "Wir sind mit dem Bundesrechnungshof auch in einem engen Austausch", sagte er. Es gebe einen Zeitplan, aber entscheidend sei letztlich, "dass wir einen signifikanten Fortschritt bei der Bereitstellung der Fähigkeiten sehen müssen". Es sei ganz klar die Industrie in der "Bringschuld".
Der H145 wird in Deutschland und anderen Ländern vor allem als Rettungs- und Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Bundeswehr hat die Maschinen schon als Transporthubschrauber für Soldaten der Spezialkräfte und als Rettungsflieger im Einsatz. Für rund 2,5 Milliarden Euro soll Airbus Versionen des Helikopters als sogenannter Leichter Kampfhubschrauber (LKH) liefern. Vorgesehen ist auch, das System dann mit israelischen Panzerabwehrraketen zu versehen.
Via XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie zeitweise 1,97 Prozent im Plus bei 196,24 Euro.
/cn/DP/men
BERLIN (dpa-AFX)
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