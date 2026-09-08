Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Monatsbilanz 08.09.2026 11:06:40

Airbus-Aktie dennoch leichter: Auslieferungen und Neuaufträge halten die Dynamik

Airbus-Aktie dennoch leichter: Auslieferungen und Neuaufträge halten die Dynamik

So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert.

Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.

Die Airbus-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,42 Prozent auf 195,82 Euro.

DJG/brb/uxd

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Airbus-Aktie steigt: Auslieferung von 67 Maschinen an 39 Kunden im Juli

Bildquelle: Airbus

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