Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Bestellungen
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08.05.2026 16:21:00
Airbus-Aktie dennoch schwächer: Neue Aufträge im April
Wie der Konzern mitteilte, lieferte er gleichzeitig 67 Maschinen an 39 Kunden aus. Airbus hat im April Bestellungen für 28 Flugzeuge erhalten. Wie der Konzern mitteilte, lieferte er gleichzeitig 67 Maschinen an 39 Kunden aus. Dieses Jahr hat er damit bisher 181 Flugzeuge ausgeliefert. Die Bestellungen summierten sich in den ersten vier Monaten auf brutto 436, abzüglich Stornierungen waren es 405. Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,67 Prozent tiefer bei 180,48 Euro.
DJG/mgo/flf
DOW JONES
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Bildquelle: Airbus,Bocman1973 / Shutterstock.com
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