Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Großauftrag
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20.07.2026 11:43:40
Airbus-Aktie dennoch tiefer: Neuer Großauftrag aus Saudi-Arabien stärkt Auftragsbuch
Damit hat die Fluggesellschaft nun insgesamt 31 Flugzeuge dieses Typs fest bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Der Auftrag erfolgt im Rahmen einer im Jahr 2025 gemachten Zusage der Fluggesellschaft, bis zu 50 Flugzeuge des Typs A350-1000 zu erwerben. Riyadh Air werde den A350-1000 einsetzen, um die internationalen Wachstumsziele der Fluggesellschaft zu erreichen und bis 2030 mehr als 100 Ziele weltweit anzufliegen.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 192,94 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Airbus Group
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