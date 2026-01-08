Airbus-Aktie fester: Fitch bestätigt Rating "A" und zieht Ratings zurück

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von Airbus mit "A" bestätigt.

Der Ausblick für das IDR-Rating ist stabil. Die Bestätigung und der stabile Ausblick spiegeln nach Angaben der Ratingagentur die nachhaltige Profitabilität und die Cashflow-Generierung wider, auch wenn Fitch für 2025 und 2026 etwas geringere Auslieferungen als bislang erwartet. Fitch hob zudem die herausragenden Marktpositionen des Konzerns in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt hervor. Airbus profitiere von einer umfassenden geografischen und kundenbezogenen Diversifizierung sowie einem beträchtlichen Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen, der mittelfristig eine gute Umsatzvisibilität gewährleiste. Eine robuste Kapitalstruktur und eine signifikante Netto-Cash-Position unterstützten die starke finanzielle Flexibilität zusätzlich.

Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Airbus aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.

Die Airbus-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,65 Prozent höher bei 215,25 Euro.

