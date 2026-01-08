Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Stabiler Ausblick
|
08.01.2026 16:22:00
Airbus-Aktie fester: Fitch bestätigt Rating "A" und zieht Ratings zurück
Der Ausblick für das IDR-Rating ist stabil. Die Bestätigung und der stabile Ausblick spiegeln nach Angaben der Ratingagentur die nachhaltige Profitabilität und die Cashflow-Generierung wider, auch wenn Fitch für 2025 und 2026 etwas geringere Auslieferungen als bislang erwartet. Fitch hob zudem die herausragenden Marktpositionen des Konzerns in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt hervor. Airbus profitiere von einer umfassenden geografischen und kundenbezogenen Diversifizierung sowie einem beträchtlichen Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen, der mittelfristig eine gute Umsatzvisibilität gewährleiste. Eine robuste Kapitalstruktur und eine signifikante Netto-Cash-Position unterstützten die starke finanzielle Flexibilität zusätzlich.
Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Airbus aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.
Die Airbus-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,65 Prozent höher bei 215,25 Euro.
DJG/brb/ros
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dr_Flash / Shutterstock.com,Naiyyer / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
28.10.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|214,40
|-0,33%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|53,00
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.