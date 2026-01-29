Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Eckpunkte stehen 29.01.2026 13:39:38

Airbus-Aktie gefragt: Air Asia will anscheinend 100 Jets bestellen

Airbus-Aktie gefragt: Air Asia will anscheinend 100 Jets bestellen

Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus winkt Insidern zufolge ein Großauftrag für sein kleinstes Passagierjet-Modell A220.

Die malaysische Fluggesellschaft Air Asia stehe vor dem Abschluss eines Auftrags über etwa 100 Maschinen der Reihe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Kaufoptionen könnten das Volumen des Deals auf 150 Jets vergrößern. Damit wäre es die bisher größte A220-Bestellung.

Den zitierten Kreisen zufolge stehen die Eckpunkte des Vertrags bereits fest. Eine Bekanntgabe werde möglicherweise noch in dieser Woche erfolgen. Air Asia ist schon lange Großkundin bei Airbus SE und betreibt eine Flotte von etwa 250 Jets, die alle von dem europäischen Hersteller stammen. Die beiden Unternehmen wollten sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu der Sache äußern.

An der Euronext Paris steigt die Airbus-Aktie zwischenzeitlich um 0,174 Prozent auf 195,40 Euro.

/stw/nas/jha/

KUALA LUMPUR (dpa-AFX)

