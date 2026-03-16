Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
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16.03.2026 17:01:00
Airbus-Aktie höher: Auftrag über 20 Exemplare von A350F-Frachtmaschine
Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent im Plus bei 170,60 Euro.
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
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