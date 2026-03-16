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Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Auftrag erhalten 16.03.2026 17:01:00

Airbus-Aktie höher: Auftrag über 20 Exemplare von A350F-Frachtmaschine

Airbus-Aktie höher: Auftrag über 20 Exemplare von A350F-Frachtmaschine

Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten.

Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent im Plus bei 170,60 Euro.

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

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