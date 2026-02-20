Airbus Aktie
Airbus-Aktie höher: RBC passt Ziel nach unten an
Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe erwartungsgemäße Quartalszahlen vorgelegt, doch der erstmalige Ausblick auf 2026 habe die Stimmung belastet, schrieb Ken Herbert in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Mit dem Auslieferungsziel von weniger als 900 Flugzeugen hätten die Anleger wohl gerechnet. Doch die Planung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und den freien Barmittelzufluss liege unter den Erwartungen. Herbert rechnet für das laufende Quartal mit schwachen Auslieferungszahlen und verwies auf die diesbezüglich gesenkte Prognose für 2027. Er senkte seine entsprechenden Schätzungen für die Jahre bis 2028. Langfristig sei die positive Anlagestory aber intakt.
Im XETRA-Handel notiert die Airbus SE-Aktie zeitweise 2,16 Prozent höher bei 191,10 Euro.
