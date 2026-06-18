Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Analystenstimme
|
18.06.2026 16:02:38
Airbus-Aktie im Aufwind: Analysten sehen Ende der Lieferkettenprobleme
Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 196 auf 212 Euro erhöht. Airbus bekomme die Probleme mit den Lieferketten und Unterbrechungen der Produktion in den Griff, schrieb Analyst Aymeric Poulain. Die Auslieferungen dürften wieder Fahrt aufnehmen, was die Zielvorgaben des Managements stütze. Das Risiko von Enttäuschungen schwinde, von einem Hochfahren der Produktion dürften auch die Margen profitieren, hieß es weiter.
Im Luftfahrtsektor insgesamt ist die Stimmung angesichts des unterschriebenen Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges weiter gut. Die damit einhergehenden sinkenden Ölpreise helfen der Branche.
So gewannen im MDAX die Anteile der Lufthansa 2,2 Prozent. Sie haben wie Airbus bereits wieder das Kursniveau erreicht, auf dem sie vor Kriegsbeginn Ende Februar notiert hatten. Air France und SAFRAN verteuerten sich nun ebenfalls merklich. Bei IAG (International Consolidated Airlines) war der Zuwachs nicht ganz so groß.
/ajx/bek/jha/
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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