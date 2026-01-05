Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Rally geht weiter
|
05.01.2026 16:08:39
Airbus-Aktie im Aufwind: Auslieferungsziels offenbar knapp übertroffen
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.
Nach einem Rekordhoch von knapp 217 Euro im Oktober waren die Airbus-Aktien zum Jahresende hin zurückgefallen, auch wegen der Mängel an den Rumpfteilen eines Zulieferers, wegen derer Airbus viele Flugzeuge überprüfen musste. Seit Mitte Dezember läuft eine Erholung der Aktien.
