Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursziel gesenkt
|
31.01.2026 08:03:00
Airbus-Aktie im Blick: Jefferies reduziert Bewertung auf "Hold"
Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.
/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Selfiy / Shutterstock.com,Dr_Flash / Shutterstock.com
