Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Kursziel gesenkt 31.01.2026 08:03:00

Airbus-Aktie im Blick: Jefferies reduziert Bewertung auf "Hold"

Airbus-Aktie im Blick: Jefferies reduziert Bewertung auf "Hold"

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt.

Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)

30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Airbus SE 192,12 -1,62% Airbus SE

