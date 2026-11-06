Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Rekord in Reichweite?
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06.11.2026 14:16:38
Airbus-Aktie im Blick: Schafft der Konzern noch 250 Auslieferungen bis Silvester?
Dass sich die Auslieferungen kurz vor Jahresende ballen, ist bei dem Hersteller üblich. Rund 125 Auslieferungen pro Monat sind jedoch auch für Airbus im oberen Bereich des bisher Möglichen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Konzern nach den ersten Monaten zwar klar vorn, allerdings hatte er im Gesamtjahr 2025 nur 793 Maschinen an seine Kunden übergeben. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es 863 Jets.
An Aufträgen herrscht bei dem Flugzeugbauer jedenfalls kein Mangel: Ende September saß Airbus auf Bestellungen über mehr als 9.300 Passagier- und Frachtflugzeuge. Allein im Oktober kamen Aufträge über 202 Maschinen herein, und nur Bestellungen über zwei Jets wurden storniert.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 196,70 Euro.
/stw/zb
TOULOUSE (dpa-AFX)
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