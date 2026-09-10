Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Flugkörper 10.09.2026 16:15:41

Airbus-Aktie im Fokus: Eutelsat-Order über 229 Satelliten

Airbus-Aktie im Fokus: Eutelsat-Order über 229 Satelliten

Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern.

Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heißt.

Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 196,06 Euro.

Von Mauro Orru

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Bildquelle: Airbus,Dr_Flash / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com

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