Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Flugkörper
|
10.09.2026 16:15:41
Airbus-Aktie im Fokus: Eutelsat-Order über 229 Satelliten
Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heißt.
Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 196,06 Euro.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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