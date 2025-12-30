China Aircraft Leasing Group Holdings Aktie

China Aircraft Leasing Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117JT / ISIN: KYG211241057

Partnerschaft 30.12.2025 13:46:41

Airbus-Aktie im Plus: China Aircraft Leasing bestellt weitere A320neo-Maschinen

Airbus-Aktie im Plus: China Aircraft Leasing bestellt weitere A320neo-Maschinen

Die China Aircraft Leasing Group (CALC) hat bei Airbus eine Festbestellung über 30 Flugzeuge der A320neo-Familie unterzeichnet.

Durch die Vereinbarung erhöht sich die Gesamtzahl der von CALC bestellten Airbus-Flugzeuge auf 282, davon 203 Flugzeuge der A320neo-Familie. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Airbus war für das Wachstum von CALC von zentraler Bedeutung", wird Mike Poon, Executive Director und CEO der Fluggesellschaft, in der Mitteilung zitiert.

Zwischenzeitlich steigt die Airbus-Aktie im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 197,32 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,48 0,79% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 48,40 -0,41% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd 0,58 1,84% China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd

