China Aircraft Leasing Group Holdings Aktie
WKN DE: A117JT / ISIN: KYG211241057
|Partnerschaft
|
30.12.2025 13:46:41
Airbus-Aktie im Plus: China Aircraft Leasing bestellt weitere A320neo-Maschinen
Durch die Vereinbarung erhöht sich die Gesamtzahl der von CALC bestellten Airbus-Flugzeuge auf 282, davon 203 Flugzeuge der A320neo-Familie. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Airbus war für das Wachstum von CALC von zentraler Bedeutung", wird Mike Poon, Executive Director und CEO der Fluggesellschaft, in der Mitteilung zitiert.
Zwischenzeitlich steigt die Airbus-Aktie im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 197,32 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
