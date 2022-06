Airbus-Aktie im Sinkflug: Frankreich gibt Aufbesserung von Airbus-Hubschrauber NH90 in Auftrag

Die Regierung in Paris gab die Ausbesserung der Maschinen in Auftrag. Probleme mit der Teileversorgung sollten behoben werden, teilte die Regierung in Paris am Montag mit. Der Transporthubschrauber NH90 wird von einem Konsortium entwickelt, an dem neben Airbus auch der italienische Rüstungskonzern Leonardo und Fokker beteiligt sind.

Norwegen hatte vergangene Woche angekündigt, acht bereits ausgelieferte Hubschrauber zurückzugeben und alle weiteren Bestellungen zu stornieren. Als Grund nannte die Regierung in Oslo, dass die Maschinen entweder unzuverlässig seien oder zu spät geliefert würden.

Airbus-Aktien geben via XETRA zeitweise um 4,26 Prozent auf 97,60 Euro nach.

Paris (Reuters)